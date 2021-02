«J’ai tourné la page anderlechtoise»

La longue carrière de Silvio Proto est intimement liée à Anderlecht. Le gardien y a été sous contrat onze années. Et même si cela a tourné en eau de boudin, c’est dans la capitale qu’il a connu les plus grands moments de sa carrière. Et qu’il a rempli son armoire à trophées avec six titres de champion, une Coupe, six Supercoupes, deux titres de meilleur gardien de l’année et deux présences sur la troisième marche du podium du Soulier d’Or. Un très grand palmarès pour un joueur qui conserve une place importante pour le RSCA dans son cœur malgré les événements.

Silvio Proto, est-ce que vous pourriez revenir à Anderlecht dans le futur ?