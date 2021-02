Ligue des champions: Porto surprend la Juventus d’entrée de jeu (1-0), Suso donne l’avantage à Séville face à Dortmund (1-0, direct)

À 36 ans, Ronaldo va disputer son premier match avec le maillot de la « Vieille Dame » sur le dos face à une équipe de son pays. Lors de sa dernière venue en C1 au stade du Dragon, en avril 2009, « CR7 » avait offert la qualification en demi-finale à Manchester United.

La star de la Seleção va retrouver un FC Porto qui tourne au ralenti. L’équipe dirigée par Sergio Conceiçao reste sur quatre matches nuls, dont le dernier ce week-end face au mal classé Boavista (2-2) qui menait de deux buts à la pause…

La Juventus n’a pas non plus gagné ses deux derniers matches, mais la défaite (1-0) samedi à Naples doit plus au talent et à l’efficacité de son adversaire, qu’à un véritable coup de mou.