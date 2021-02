La Juventus limite la casse en Ligue des champions

C’était quasiment devenu une lapalissade : si Cristiano Ronaldo ne marque pas dans les matches de Ligue des champions à élimination directe, la Juventus ne marque pas non plus. Depuis que CR7 a rejoint le Piémont, en 2018, les Turinois ont inscrit 7 buts à ce stade de la compétition, tous portent le sceau de la « Bête ». Le paradoxe, c’est qu’avec Ronaldo dans ses rangs, acquis précisément pour exorciser le tabou européen de la Vieille Dame, celle-ci a réalisé ses plus mauvaises campagnes des récentes années, éliminée en quarts de finale en 2019, par l’Ajax, et sortie carrément un tour plus tôt la saison dernière face à Lyon ! Deux couacs qui avaient coûté leur place sur le banc à Max Allegri, jugé trop frileux, et Maurizio Sarri, en difficulté avec les leaders de l’équipe.