Coronavirus - Un tiers des bénéficiaires de chèques-repas ont diminué leurs dépenses alimentaires

La crise due au coronavirus a contraint 30% des bénéficiaires de chèques-repas à diminuer leurs dépenses alimentaires, c'est-à-dire près de 640.000 travailleurs, selon une étude Listen commandée par VIA, l'association des émetteurs de chèques.

"Nous observons un déséquilibre dans le budget alimentaire de certains ménages lorsqu'ils ne disposent plus du titre-repas. Ces groupes plus en difficulté financièrement diminuent leur budget alimentaire. Cela démontre que le titre-repas sécurise ce besoin de base", souligne Olivier Bouquet, le président de VIA.

Ainsi, un travailleur sur deux attend ses titres-repas pour planifier ses achats alimentaires, soit plus d'un million de Belges. La moitié des consommateurs l'utilise en outre dans les 15 jours et plus de 80% le font dans le mois.

Par ailleurs, plus de 22% des 1.641 travailleurs interrogés affirment que le montant reçu en titres-repas leur permet de couvrir la totalité de leurs besoins alimentaires.

L'an dernier, 119.000 entreprises en Belgique ont octroyé des chèques-repas à leurs salariés, d'une valeur moyenne de 6,57 euros.