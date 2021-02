Seiko Hashimoto désignée nouvelle patronne des JO de Tokyo

À 56 ans, l’ancienne ministre japonaise des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques a été chargée de faire de Tokyo « un succès ».

Seiko Hashimoto, désormais ancienne ministre japonaise des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, a été désignée pour succéder à Yoshiro Mori, comme patron des JO de Tokyo, contraint de démissionner après des propos polémiques sur la gente féminine. C’est donc une femme, de 56 ans, qui prend les commandes des Jeux qui doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août.

Plus tôt dans la journée, Seiko Hashimoto a démissionné de son poste de ministre des Jeux Olympiques et Paralymiques confirmant l’option prise par un comité de concertation de huit personnes (quatre hommes et quatre femmes) ayant jeté leur dévolu sur cette ancienne médaillée olympique, en patinage de vitesse, à l’issue de trois réunions de concertation, dont la dernière jeudi, a été décisive.