CEB, CE1D et CESS: comment fonctionnera le «score indicatif»?

Les circulaires relatives à l’organisation du CEB, CE1D, et CESS sont désormais connues. En cas d’échec aux épreuves certificatives, les élèves se verront attribuer un « score indicatif ».

Les directives quant à l’organisation des épreuves externes certificatives de juin prochain sont tombées. Comme l’a annoncé la ministre de l’Enseignement Caroline Désir, les CEB, CE1D et CESS seront bel et bien maintenus sauf catastrophe. Dans deux circulaires émises par la Fédération Wallonie-Bruxelles (une relative à l’octroi du certificat d’études de base, une concernant le CE1D et le CESS), l’administration générale de l’enseignement rappelle une nouvelle fois l’importance des essentiels de matières.

L’identification de ces essentiels s’est réalisée en cohérence avec les épreuves externes certificatives. « Il n’y a rien dans les épreuves qui ne se trouve dans les essentiels », souligne Quentin David, directeur général du pilotage du système éducatif.