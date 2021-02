Plus précoce que Messi ou Ronaldo, le phénomène Erling Haaland ne cesse d’affoler les compteurs (vidéos)

Le phénomène Erling Haaland a une nouvelle fois éclaboussé la planète foot de son talent ce mercredi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Séville. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le Norvégien a mené son équipe vers la victoire (2-3), et a permis à Dortmund de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la « Coupe aux grandes oreilles ». Ce doublé est également venu booster une fois supplémentaires ses statistiques hallucinantes, pour un joueur qui, on le rappelle, n’a que 20 ans.