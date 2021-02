Un monde adultes admis sur Disney +

Attentif à protéger les enfants des contenus sensibles sur sa plateforme, Disney ne compte pas pour autant renoncer à séduire les adultes. Après six mois d’existence en Belgique, et avec 95 millions d’abonnés recrutés dans le monde en une année d’existence, la plate-forme proposera dès le 23 févroer un nouvel univers, baptisé Star, qui entend gonfler son offre de streaming. L’ambition est aussi d’atteindre, d’ici 2024, les 260 millions d’abonnés dans le monde.

268 nouveaux titres devraient ainsi s’ajouter au catalogue de Disney + dans cette nouvelle section accessible, selon le profil et l’âge du membre de la famille qui se connecte, via un code PIN. Les contenus de Disney, Pixar, Marvel, National Geographic et Star Wars resteront quant à eux accessibles sur l’écran d’accueil traditionnel.