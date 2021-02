La chaîne de pizzas Domino's va ouvrir 20 établissements en Belgique en 2021

Le nombre de livraisons a en effet fortement augmenté à la suite de la crise sanitaire. "Actuellement, 80% des commandes en ligne sont des commandes à livrer", témoigne le CEO de Domino's Belgique, Ringo Joannes. Avant le coronavirus, la moitié du chiffre d'affaires belge provenait de repas à emporter.

La chaîne espère ainsi réduire ses délais de livraison, actuellement de "neuf minutes à partir du moment où la pizza sort du four", affirme le CEO.

Au cours du dernier semestre en Europe, l'organisation mère de Domino's Pizza The Netherlands, dont dépend Domino's Belgique, a enregistré une hausse de 13,8% de son chiffre d'affaires, qui s'établit à 435,7 millions d'euros. Son ebitda, à savoir son bénéfice avant impôt, provisions et amortissements, s'élève à 27,2 millions d'euros (+18,2%).

La chaîne compte également investir dans une plus grande variété de son menu et une plus grande durabilité de l'entreprise.