Still Standing: un appel à faire culture dans tout le pays ce samedi

Concert de plantes, performances aux balcons, files d’attente de spectateurs virtuels, théâtres transformés en musées : ce samedi, des centaines d’actions culturelles se déploieront aux quatre coins de la Belgique pour « faire culture » et dénoncer « l’iniquité des mesures actuelles ».

En juin 2020, Still Standing # 1entendait déjà attirer l’attention des décideurs sur la condition du secteur culturel. - Pierre-Yves Thienpont

S till Standing, clap troisième ! Après s’être figés pendant 15 minutes pour dénoncer la paralysie du secteur culturel en juin dernier, et après avoir organisé un cabaret satirique sur les marches de la Monnaie en janvier, les artistes changent une nouvelle fois de braquet. Puisque la question culturelle semble toujours largement absente des préoccupations politiques, Still Standing for Culture #3 organise une nouvelle opération, d’une ampleur inédite. Ce samedi 20 février, des centaines d’actions auront lieu à travers toute la Belgique.

Sous le nom de code « On fait culture », cette association rassemblant une impressionnante liste de lieux culturels, collectifs et fédérations des arts et de la création à travers tout le pays, lance un appel citoyen pour organiser des actions déjouant les règles actuelles ou s’insinuant dans les interstices ambigus des mesures paralysant aujourd’hui tout le secteur culturel.