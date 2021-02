Le voyagiste Neckermann négocie une injection de capital avec un tiers, a indiqué son CEO Laurent Allardin jeudi. Son actionnaire espagnol Wamos Group ne pouvant plus remplir ses obligations, l'entreprise éprouve des difficultés financières et doit échafauder un plan viable en urgence pour éviter la faillite.

Le CEO Laurent Allardin négocie avec Wamos et sa société sœur Nautilia afin d'obtenir une augmentation de capital. "Mais nous parlons aussi à un tiers qui est intéressé par notre projet et qui croit dans la marque et dans son personnel", précise-t-il.

Il s'agirait d'une société de capital-investissement, pas encore active dans le secteur du voyage. L'accord final n'a pas pu être conclu jeudi, mais M. Allardin assure que les négociations sont "positives".

Fin de l'année dernière, le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon a approuvé un rééchelonnement de la dette de Neckermann. Dans ce cadre, le voyagiste devait bénéficier d'une augmentation de capital de 3,5 millions d'euros de la part de Wamos Group.

Le groupe espagnol a déjà injecté 4 à 5 millions d'euros dans la société belge, mais depuis début février, une tranche d'un million se fait attendre.