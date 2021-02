La baie d’açaï, le fruit star des réseaux sociaux

D’apparence très semblable à notre myrtille, le goût de la baie d’açaï se situe à la frontière entre le fruit rouge et le chocolat. - Roger Milutin.

C’est sans conteste la tendance « healthy » d’Instagram ces dernières années ! Les photos d’« açaï bowls » envahissent les réseaux de nombreux influenceurs à l’heure du petit-déjeuner. Au cœur de ces bols colorés, composés de toppings, granola, et autres fruits secs soigneusement alignés, se trouve un fruit rouge aux allures exotiques : la baie d’açaï. Originaire d’Amérique du Sud, cette baie pourpre pousse essentiellement en Amazonie, en particulier au Brésil. Aujourd’hui, elle séduit aux quatre coins du globe. Margaux et Stephen en sont, eux, tombés amoureux au cours d’un voyage en Australie. Déçu de ne pas retrouver un açaï de qualité à leur retour en Belgique, le couple décide de lancer sa propre marque et d’importer son fruit fétiche directement du Brésil par le biais de coopératives locales. Balayez toutefois l’idée de pouvoir déguster une baie d’açaï fraîche dans notre pays, seules les populations locales bénéficient de ce privilège. « La baie d’açaï ne se conserve que très peu de temps.