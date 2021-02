Mogi Bayat s’exprime sur les transferts records de Diatta et David: «Le Club de Bruges et La Gantoise m’ont mandaté pour les vendre»

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe dans le cadre de ses activités à Nantes, en grosse difficulté à la 18e place de la Ligue 1, et par rapport au président nantais Waldemar Kita, Mogi Bayat est revenu sur le rôle qu’il occupait dans le monde du football.

« Je joue un rôle dans beaucoup de clubs, et le rôle est clair. Je suis un intermédiaire avec un réseau important, et les clubs profitent de ce savoir-faire. Il y a énormément de clubs où je suis au moins aussi actif, mais on en parle moins. Kita + Bayat, ça fait vendre et polémiquer. Bruges et Gand m’ont mandaté pour vendre Krépin Diatta (à Monaco) et Jonathan David (à Lille) pour des montants records, et pourtant, il n’y a pas de polémiques », a expliqué le frère de Mehdi Bayat au quotidien français.