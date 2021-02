Choice se lance sur Euronext et veut élargir son offre à la Wallonie

Choice est un guide TV gratuit sur les réseaux sociaux qui permet aux utilisateurs de faire leur propre choix rapidement parmi toute la gamme de vidéos en ligne et de chaînes disponibles. C'est également une plateforme d'achat collectif offrant des services Internet et télévisuels à des tarifs avantageux à Anvers, Louvain et Hasselt.

"Le 14 octobre, Choice avait lancé une offre publique d'achat dans le but de lever 5 millions d'euros. À ce jour, environ 1,2 millions d'euros ont été souscrits", indique la société. "Les fonds ainsi récoltés permettent à Choice de procéder à la cotation des actions Choice SA sur Euronext Access (marché non réglementé, NDLR) et de donner à sa plateforme les moyens indispensables pour élargir son offre en Wallonie et aux Pays-Bas."

"Cette introduction en bourse souligne la dynamique de notre projet et notre ambition de devenir un leader européen en tant qu'entreprise Tech grand public. La société Choice est promise à un bel avenir", déclare José Zurstrassen, président du conseil d'administration de Choice SA, cité dans le communiqué.