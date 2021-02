Les échafaudages

Une fragilité, unanimement attribuée aux défauts d’entretien, dans le chef du propriétaire (l’Etat, incarné par la Régie des bâtiments) et du locataire (le SPF Justice), que ne laisse guère soupçonner la monumentalité du bâtiment. Plus vaste que la basilique Saint-Pierre de Rome, ses 26.000 mètres carrés datent d’une époque « où la Belgique tenait son rang, elle était riche et l’affirmait ». Seuls les échafaudages trahissent la vétusté. « Le Palais est bâillonné, il est dans un sarcophage, dont on ne parvient pas à se débarrasser », s’indigne celui qui fut l’ex-premier magistrat du pays.