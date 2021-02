L’envers du décor

On redescend, par un labyrinthe d’escaliers étriqués et d’ascenseurs cahotants. L’envers du décor. Celui de la Justice bruxelloise logée dans la vétusté et le passé. « Le wifi ne supporte qu’un ou deux ordis, on n’a pas de câbles Internet en suffisance… Et on nous demande de tenir des audiences par visioconférence ? Le contact humain est essentiel… et de toute façon la technique ne suit pas », déplore Anne Dessy. Lors du procès Buizingen, la présidente du tribunal de première instance a dû se résoudre à accepter que les… avocats emmènent leurs propres écrans et matériel de projection. « J’ai des collègues qui doivent étudier un dossier constitué de 159 cartons » (et d’en mimer l’épaisseur, entre 20 et 25 cm chacun).