À 15 jours des premiers essais en MotoGP (6 et 7 mars au Qatar), Andrea Dovizioso est toujours sans guidon. Dire que l’Italien compte 15 victoires dans la catégorie-reine, 7 poles et 62 podiums ! Pilote officiel Ducati, « Dovi » a terminé quatrième du championnat 2020 et décroché la victoire en Autriche. Hélas, son contrat n’a pas été reconduit avec l’équipe italienne qui a préféré accorder sa confiance à Jack Miller et Francesco Bagnaia, deux transferts du team satellite Pramac.