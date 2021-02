Une grève chez Hygea à Manage impacte les tournées de ramassage dans le Centre

Les travailleurs de l'intercommunale Hygea à Manage sont partis en grève jeudi à cause de tensions internes avec leur ligne hiérarchique. Les collectes du jour n'ont pas été assurées, à Soignies et à La Louvière. Le mouvement pourrait se répéter vendredi.

Le climat social entre les travailleurs d'Hygea Manage et leur ligne hiérarchique s'est détérioré depuis plusieurs mois. Les travailleurs sont partis en grève jeudi matin pour faire état de leur désaccord avec la situation. "Les tensions sont perceptibles depuis plusieurs mois", a indiqué Jean-Marie Oger (CGSP). "Un événement a été le déclencheur du mouvement de jeudi, la non-reconduction d'un intérimaire qui travaillait depuis 7 ans et qui était donc devenu un collègue des travailleurs. Certes l'intérimaire avait commis des fautes mais sa non-reconduction a été le fusible qui a déclenché le mouvement dont la véritable raison réside dans des tensions entre les travailleurs et leur ligne hiérarchique. Il faut, à mon sens, réunir tout le monde autour de la table et répondre aux désiderata de tous."