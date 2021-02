Maxime De Zeeuw,un cœur deLion

Clap 117e ! Ce samedi, face au Danemark, Maxime De Zeeuw dépassera Roel Moors et se rapprochera de Sam Van Rossom à la 7e place du « Club 100 », le cercle des internationaux les plus capés. Les Lions disputent en Lituanie les deux derniers matches d’une campagne de qualification où une victoire sera synonyme d’un 5e Euro consécutif. « Je les ai tous vécus et ils constituent les plus beaux souvenirs de ma carrière tant le maillot national a toujours été spécial pour moi », sourit le pivot bruxellois, de retour dans la sélection après un an d’absence. Enfin, pas tout à fait… « En novembre, je l’avais quittée en pleine préparation pour rejoindre mon nouveau club, Hapoël Holon : Jacques Stas (NDLR : le manager) et Dario Gjergja (le coach) avaient été très classes en acceptant de me libérer, je ne l’oublierai pas. »