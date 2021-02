Coronavirus: les Néerlandais peut-être bientôt au bureau ou au restaurant grâce à un test rapide négatif

Pendant 48 heures, les Néerlandais testés négatifs jouiraient alors d’une plus grande liberté et pourraient ainsi se rendre au travail, profiter d’un repas au restaurant ou d’une pièce de théâtre. Les tests rapides doivent cependant être disponibles en quantités suffisantes.

Le gouvernement néerlandais envisage de relâcher les mesures strictes, actuellement en vigueur, pour les individus présentant un test rapide négatif pour le coronavirus. Pendant 48 heures, les Néerlandais testés négatifs jouiraient alors d’une plus grande liberté et pourraient ainsi se rendre au travail, profiter d’un repas au restaurant ou d’une pièce de théâtre. Les tests rapides doivent cependant être disponibles en quantités suffisantes.

Les Pays-Bas répondent pour le moment à des règles de confinement strictes. Les écoles secondaires et les magasins non essentiels sont notamment fermés, et le télétravail constitue la règle. Un couvre-feu court en outre de 21h00 à 04h30.

Des assouplissements sont toutefois en vue. Un moyen d’y parvenir serait d’imposer une « preuve de test négatif au coronavirus », qui offrirait plus de liberté pendant 48 heures aux personnes qui en disposent.