Pour: «On ne peut pas vivre avec ce virus»

Entretien

Cécile Philippe est économiste, présidente de l’institut économique Molinari, à Paris.

Pourquoi défendez-vous la stratégie « zéro covid » ?

On ne peut pas s’accommoder de la situation. On ne peut pas vivre avec ce virus. Le bilan en Australie, c’est 909 morts. En Nouvelle-Zélande, 26. Et chez nous ? On ne peut accepter les dizaines de milliers de morts dans nos pays, on ne peut pas accepter de sacrifier nos aînés. En France, chaque jour, le bilan reste tragique. C’est l’équivalent de deux Boeings qui explosent !