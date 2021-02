Befimmo "quasiment pas impactée" par la crise (CEO)

Son EPRA earnings, qui indique le résultat provenant des activités opérationnelles de la société et donne une idée de sa capacité à payer des dividendes, s'élève à 2,88 euros par action, soit un montant légèrement supérieur aux prévisions publiées après la cession de la Blue Tower en août 2020. Ce chiffre baisse à 2,81 euros en tenant compte de la filiale Silversquare.

Le cours de Befimmo a tout de même connu une rapide et importante décote en février et mars 2020, lors du premier confinement. "Nous n'avons pas remonté la pente depuis lors et ce serait du gâchis de nous financer en fonds propres aujourd'hui", reconnait le CEO. "Mais nous sommes confiants. Befimmo a pris le bon tournant en 2016. Nous avions déjà compris que le bureau ne serait plus comme avant."