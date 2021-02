Une stratégie «zéro covid»: utopie ou réalité?

Et si, au lieu de chercher à aplatir la courbe de l’épidémie, on faisait totalement disparaître le virus ou presque ? L’idée fait son chemin chez certains scientifiques. Elle est aussi soutenue par des sociologues et même par des économistes. Alors que la pandémie persiste, que la vaccination est à la peine et que les nouveaux variants prolifèrent, la stratégie « zéro covid » permettrait, à les en croire, de sortir une bonne fois pour toutes de la crise.

Le principe : procéder à un nouveau confinement très strict (deux mois) au terme duquel la circulation du virus serait tellement faible qu’il serait alors plus aisé de le tracer. Surtout, à sa moindre réapparition, on tirerait alors au bazooka : un bref reconfinement local serait aussitôt décidé, pour stopper le moindre début de reprise.