Les auteurs sont l’esprit du temps. C’est la raison pour laquelle Passa Porta a demandé à sept auteurs belges et internationaux par quoi ils étaient actuellement traversés. Chacun depuis son coin du monde, Max Porter, Imbolo Mbue, Marie Darrieussecq, Hubert Antoine, Chika Unigwe, Aleksandra Lun ou Marieke Lucas Rijneveld nous ont fait des réponses magnifiques. Sept formes très variées, de l’essai à la poésie, de l’écologie à la question du plurilinguisme. Voici un extrait de la contribution d’Hubert Antoine, écrivain belge vivant à Tequila, au Mexique, depuis un quart de siècle. Le Prix Rossel 2016 avec Danse de la vie brève a intitulé son texte « Chiconneries » et l’a signé « Hubert Antoine, poète et écrivain francophone, une fois ».