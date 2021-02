Au plus les mesures sont strictes, au moins les victimes ont la possibilité de porter plainte, pointe l’Observatoire bruxellois de la Prévention et de la sécurité. Les services de soutien, eux, furent débordés durant les deux périodes de confinement.

Il existe un lien très net entre mesures de confinement et hausse de l’intensité des violences conjugales, dont les victimes sont en immense majorité des femmes. C’est ce que vient appuyer l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et Sécurité (OBPS) sur base d’une nouvelle recherche portée sur le phénomène entre mai et novembre.