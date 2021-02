Patrick Poivre d’Arvor visé par une enquête pour viols

Une enquête judiciaire pour viols a été ouverte cette semaine en France contre l’ancien présentateur du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d’Arvor, rapporte jeudi Le Parisien.

L’écrivaine, chroniqueuse et youtubeuse Florence Porcel, spécialisée dans la vulgarisation scientifique, accuse M. Poivre d’Arvor d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d’emprise psychologique et d’abus de pouvoir.

Selon le Parisien, Mme Porcel a déposé plainte auprès du parquet de Nanterre (département des Hauts-de-Seine), ce qui a débouché, d’après des sources concordantes, sur l’ouverture cette semaine d’une enquête préliminaire pour viols, confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire (PJ) parisienne.