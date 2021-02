Des sanctions allant de 5 à 10.000 euros

Dans le cas où le club visité n’aurait pas pris de mesures suffisantes pour faire respecter le protocole Pro League sur les matches à huis clos, des sanctions sont prévues, pour des sommes comprises entre 5 et 10.000 euros.

Elles concernent au premier chef le respect des règles sanitaires concernant le protocole Covid : l’entrée et la sortie du terrain, le port du masque sur le banc ou en tribune (à titre d’exemple, l’actionnaire bruxellois Étienne Davignon vient d’écoper de deux amendes de 750 euros lors d’Anderlecht-Gand pour avoir baissé son masque et fumé la pipe dans les sièges VIP), la distanciation et les fameuses célébrations de but qui ont valu la première salve de sanctions à 6 clubs de D1A (Anderlecht, Beerschot, Waasland-Beveren, Antwerp) et de D1B (Seraing, RWDM). Pour un total de 13.000 euros, reversé à une œuvre de bienfaisance, Télé Accueil en l’occurrence.