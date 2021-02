Le rêve «No Covid» de l’Europe

Fin avril 2020, l’Allemagne levait son premier confinement. Les magasins ont été les premiers à rouvrir leurs portes, rapidement suivis des aires de jeux, des musées et des écoles. Puis, en juin, juste à temps pour le début de la saison des vacances sur le continent, les frontières de l’Europe ont à nouveau laissé passer les voyageurs. Les citoyens ont alors pu respirer et prendre des vacances pour oublier l’épreuve du confinement. Cependant, la fin de la première vague a généré la deuxième. Fin août, l’insouciance estivale des Européens a entraîné une augmentation significative du nombre de cas – et conduit à l’apparition d’une deuxième vague et à l’instauration d’un nouveau confinement à l’automne.