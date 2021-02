Clinton Mata satisfait du partage de Bruges au Dynamo Kiev: «On savait qu’avec les circonstances, ça allait être compliqué»

Le Club de Bruges a obtenu un partage 1-1 sur la pelouse du Dynamo Kiev, jeudi, en 16e de finale aller de l’Europa League. Et ce, malgré les absences de l’entraîneur Philippe Clement, de l’ensemble de son staff et de plusieurs cadres, comme Hans Vanaken ou Noa Lang. « On peut se satisfaire de ce résultat, même si ce n’est pas encore fini, il y a encore un match retour », a commenté Clinton Mata au micro de la RTBF.

« On savait qu’avec les circonstances, ça allait être compliqué, mais il y a d’autres joueurs qui peuvent aider l’équipe et apporter un plus. Ce qu’ils ont très bien fait. On est heureux avec ce match nul à l’extérieur », a expliqué Mata.

« Je pense que ce match, c’est un match référence parce qu’on a montré de l’envie, on a montré que malgré l’absence de plusieurs joueurs on a essayé de rester positif. Ce match nul, c’était pour eux. »