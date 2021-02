SC Charleroi : confirmer le retour d’une plus grande sérénité défensive

De retour entre les perches après la défaite au Standard, Rémy Descamps a en effet vu la moitié des hommes devant lui changer par rapport à ses titularisations de décembre. Exit Steeven Willems – blessé, et remplacé ensuite par Modou Diagne, qui n’a pas convaincu du tout et qui se cherche toujours un nouveau club – et, dans une moindre mesure, Jules Van Cleemput au profit d’Ognjen Vranjes et Jordan Botaka, récents transfuges carolos. « Quand il y a des changements réalisés dans une équipe, ça apporte toujours une pointe de nouveauté. Et celle-ci a du bon », confie Rémy Descamps. Et le dernier rempart français de poursuivre : « On se sent plus fort et ça tire tout le monde vers le haut. Ainsi, les arrivées de Jordan (Botaka) et Ogi (Vranjes) ont aussi fait du bien à Dorian (Dessoleil) et Joris (Kayembe). L’équipe en est renforcée et elle vit bien, ce qui permet d’accumuler de la confiance. »