Rik De Mil, entraîneur intérimaire de Bruges, ravi du but à Kiev: «C’est très important dans les duels européens»

Rik De Mil, entraîneur intérimaire du Club Bruges en l’absence de Philippe Clement, considère le 1-1 obtenu sur le terrain Dynamo Kiev, jeudi, en Europa League, comme un « bon résultat ». Il l’a déclaré en conférence de presse après la rencontre.

« Le but à l’extérieur est très important dans les duels européens », a analysé De Mil. « Donc sur ce point, 1-1 c’est un bon résultat, dont on peut se satisfaire. Pas encore être euphorique, car il reste le retour. Mais ce but à l’extérieur est très important ».

« Nous savions que le Dynamo est une équipe technique, mais est aussi très fort pour rester en bloc et se montrer dangereux en reconversion. Nous avons bien défendu à ce niveau-là, nous avons affiché une bonne organisation, laissé peu d’espaces et bien défendu en essayant de presser haut. Nous avons bien limité les points forts de Kiev », pense De Mil.