Slalom de Lucas, but de Bale : Tottenham s’est amusé face à Wolfsberger en Europa League (vidéos)

Gareth Bale et Lucas - AFP

Tottenham n’a pas seulement gagné mais c’est aussi montré convaincant durant cette partie avec notamment un début de match tonitruant et trois buts - Son (13e), Bale (28e) et Lucas (34e) - en un peu plus d’une demi-heure.

Les buts du Brésilien et du Gallois ont été particulièrement remarqués. L’ancien du PSG s’est produit dans une de ses spécialités, le slalom balle au pied à vitesse grand V. L’ex-star du Real Madrid a, lui, trouvé son deuxième but de la saison dans la compétition grâce à un crochet sec du talon avant une frappe imparable.