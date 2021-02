L’ULiège propose des paniers gratuits de produits bios et locaux à destination des étudiants en difficulté. - D.R.

Il est quatorze heures, place du XX août. À l’intérieur du bâtiment achevé en 1892 et qui abrite la faculté de philosophie et lettres de l’ULiège, des dizaines de jeunes font la file. Le code rouge est toujours bel et bien d’application. La reprise des cours en présentiel demeure un doux songe. Pourtant, les étudiants sont là, en file indienne sur une centaine de mètres.