Gianni Bruno, ancien équipier d’Hazard au LOSC : «Eden est fort mentalement»

Il y a encore quelques années, vous portiez la vareuse du LOSC. Que vous a-t-il manqué pour véritablement percer dans le Nord ?

Peut-être de la patience. Quand on est jeune, on veut jouer absolument. Et, parfois, on en a marre quand on est sur le banc et on veut partir. J’ai été prêté à Bastia, où ça s’est très bien passé. Mais à mon retour, si j’avais été plus patient, j’aurais peut-être obtenu une chance jouer. Je n’ai pas voulu attendre et j’ai signé directement à Evian Thonon Gaillard. Je ne regrette rien, mais j’ai peut-être eu un peu trop de fougue à l’époque. Ce sont des choses qui s’apprennent avec la maturité et l’expérience. Mais c’est la vie… J’ai joué avec des très bons joueurs en Ligue 1. Je suis content de ma carrière et d’en être là aujourd’hui.