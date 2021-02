L’insoutenable blessure de la culture…

Eh bien regarde-moi, je reviens

Ne sais-tu pas que je me tiens debout, mieux que je ne l’ai jamais été ? Ressemblant à un vrai survivant, me sentant comme un petit enfant

Je suis toujours debout après tout ce temps

I’m still standing… »

Les artistes reprennent du service

Toujours debout, Still Standing : le titre de la chanson d’Elton John n’a pas été choisi par hasard comme nom de ralliement du collectif d’acteurs, de poètes, de techniciens, de joueurs de fanfares, de musiciens toujours debout pour la culture, après 113 jours « out » et un an de pause. Ce samedi, ils vont reprendre du service sous un soleil annonciateur du printemps.