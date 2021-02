La grève se poursuit vendredi chez Hygea à Manage

Le mouvement d'humeur des travailleurs trouve son origine dans un climat social fortement perturbé depuis plusieurs mois entre les agents et leur ligne hiérarchique. L'organisation de nouvelles tournées dans le Centre, notamment pour les PMC Plus, est notamment mise en cause.

"Des travailleurs doivent faire quelque 40 kilomètres à pied pour ces tournées, des camions tombent en panne, le temps de travail est souvent dépassé", avait indiqué jeudi Jean-Marie Oger (CGSP), précisant que ces nouvelles tournées seront également déclinées à terme dans la région de Mons-Borinage. "Il est donc important de solutionner les problèmes au plus vite."

Les collectes ne seront à nouveau pas assurées vendredi dans certaines communes de la région du Centre, notamment à Seneffe et à Binche.