Elise Mertens quitte Melbourne avec le titre et la place de nº1 en double: «Merci pour le soutien en Belgique»

Troisième Belge à monter sur le trône mondial après Kim et Justine : « Ça nous a donné un boost en plus ».

Après sa déception légitime en huitième de finale du simple (elle en voulait plus contre Muchova), Elise Mertens a pris sa revanche… tchèque du jour en battant, avec sa comparse habituelle, Aryna Sabalenka, la paire Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, sur le score de 6-2, 6-3. La Belge et la Bélarusse enlèvent ainsi leur deuxième titre du Grand Chelem après l’US Open 2019 ! Cette finale ne restera pas dans les annales, Mertens et Sabalenka faisant surtout parler leurs qualités au service et en fond de court, mais elle signifie beaucoup puisque les deux joueuses s’emparent conjointement de la place de nº1 mondiale !