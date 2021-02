Les premières images prises par le rover Perseverance sur la planète Mars

L’atterrissage du rover s’est posé sur la planète voisine sans encombre et va pouvoir entamer sa mission.

La Nasa a brillamment réussi jeudi à poser sur Mars son rover Perseverance, le cinquième véhicule seulement à avoir réussi le voyage sans encombre, mais le premier à afficher comme objectif de trouver, dans les années à venir, une preuve de vie passée sur la planète rouge. «Atterrissage confirmé!», s’est exclamée à l’heure prévue, 20H55 GMT, Swati Mohan, en charge du contrôle des opérations au Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena en Californie.

Les cris de joie ont retenti dans la salle de contrôle, même si les équipes présentes étaient moins nombreuses qu’à l’accoutumée à cause de la pandémie de Covid-19. La Nasa a immédiatement communiqué deux photos prises par le rover sur place, en noir et blanc, dont une sur laquelle on peut voir l’ombre du véhicule projetée au sol.