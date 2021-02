LeBron James écrit l’histoire: il devient le troisième joueur à atteindre les 35.000 points (vidéo)

Toujours plus haut, toujours plus fort : personne ne peut arrêter « King James ».

Malgré la défaite de ses Los Angeles Lakers contre Brooklyn jeudi, LeBron James a atteint un nouveau cap symbolique en NBA, le championnat nord-américain de basket. Le King, 36 ans, est devenu le troisième joueur à franchir la barre des 35.000 points en carrière.

Avec déjà Michael Jordan (32.292) et le regretté Kobe Bryant (33.643) dans le rétroviseur, James (35.017) s’approche de plus en plus de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) mais surtout de Karl Malone (36.928).

Il a franchi le cap sur une action symbolique de sa carrière. Tentant de se frayer en puissance un chemin vers l’anneau adverse, il a subi une faute et a inscrit son 35.000e point sur la ligne des lancers francs.