Froid et neige sèment la pagaille aux Etats-Unis (photos)

Des centaines de milliers de foyers sont privées d’électricité et parfois d’eau.

Froid et neige continuaient de semer la pagaille dans le sud et le centre des Etats-Unis, avec des coupures d’électricité massives et un bilan humain conséquent, tandis qu’une tempête frappait le nord-est du pays.

La perturbation qui avait causé des chutes de neige massives dans le sud a commencé à se déplacer vers la côte est, où des flocons étaient attendus jeudi de la Caroline du Nord jusqu’à la Nouvelle-Angleterre.

A New York, une nouvelle couche blanche venait progressivement se rajouter aux restes de la tempête qui avait déjà déposé plus de 40 centimètres de neige début février. Quelque 10 cm étaient tombés sur Central Park en fin d’après-midi. Quelque 200 vols ont été annulés à New York.

« Depuis décembre, je ne crois pas qu’on ait vu une semaine sans neige. C’est dingue », a lancé Kara Dickson, étudiante à l’université NYU.