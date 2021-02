Vie privée: la Belgique dans le radar de la Commission européenne

Des lanceuses d’alerte priées de la boucler, Mathieu Michel qui invite le Parlement à s’emparer du problème d’indépendance de l’APD. Et Reynders qui demande des comptes à la Belgique. La vie privée sous pression.

Cela grenouille ferme à tous les étages de l’usine à gaz de traitement de nos données à caractère personnel. Notre enquête du jeudi 11 février mettait en lumière la somme de failles, d’illégalités et d’erreurs de gouvernance menaçant sérieusement le respect de notre vie privée depuis la mise en place du Règlement européen sur la protection des données (RGPD). Et singulièrement, depuis le début de la crise sanitaire où des « chèques en blanc » pour la récolte et le traitement de données de santé avaient été accordés, sans contrôle du Parlement, de l’instance de contrôle (l’APD) ou du Conseil d’Etat.