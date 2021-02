Deux Red Lions devront lutter pour le maintien

Alors qu’ils enchaînent les succès sous le maillot de l’équipe nationale, Loïck Luypaert et Nicolas De Kerpel devront batailler en club, dès dimanche prochain, pour assurer leur maintien en division d’honneur. Des playdowns qui s’annoncent indécis et qui ne laisseront pas le moindre droit à l’erreur.

Alors qu’il y a encore 15 jours, ils étaient focalisés à 100 % sur la préparation olympique et Tokyo, lors de leur stage hivernal annuel, organisé, cette année, à Las Palmas, aux Îles Canaries, les joueurs belges ont rejoint leurs clubs respectifs pour peaufiner les derniers détails avant l’entame du second tour de la compétition, le week-end prochain. Si pour la majorité des Lions évoluant en Belgique, c’est la lutte pour le titre qui occupera, en grande partie, leurs pensées durant ces 10 prochaines semaines, en revanche, pour Nicolas De Kerpel (Herakles) et Loïck Luypaert (Braxgata), c’est bel et bien la course au maintien qui rythmera leurs semaines en parallèle avec le programme de l’équipe nationale.