La jeune Zé et ses trois fées

C’est l’histoire d’une adolescente, Zé, jeune, belle, rebelle. Elle est enceinte d’un marin grec de passage. Son père la chasse. Elle trouve refuge chez Osiris, une prostituée au grand cœur. Avec son aide, celle de sa mère et de sa tante, Zé élève son enfant, humblement mais fermement, qui deviendra un pianiste célèbre et mènera des tournées dans le monde entier. Et emmènera un jour sa mère en Grèce, sur les traces de son père…

Cela pourrait être un mélo larmoyant. Sous la plume de Zoé Valdés, ce ne l’est jamais. Malgré la violence qui plane sur Cuba, malgré les coups de son père, malgré l’indifférence des hommes, Zé fait face. Sans forfanterie mais avec la volonté d’y parvenir, de passer outre les difficultés, de réussir sa vie et celle de son fils. Non pas le visage creusé de souffrances, mais le sourire qui fait danser son visage. Ce roman est en fait un chant d’espoir.