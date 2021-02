Yuichi Kasano vous met en boîte

Chez Patrick Sébastien, dans ce genre de situation, on aurait chanté, les mains l’air, en se prenant pour des sardines. On aurait braillé « Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boîte » et elle aurait bien foutu la honte aux mariés, retranchés derrière le banquet, cette chanson des sardines. Heureusement, toutes les histoires de bestioles entassées dans une petite boîte ne doivent pas forcément virer à l’humiliation collective. Prenez Yuichi Kasano. L’auteur et illustrateur japonais est à Patrick Sébastien ce que le feng shui est à la zumba. Avec son trait épuré, son économie de décor, la simplicité du récit, le tout au service d’une métaphore puissante, Yuichi Kasano transforme le volume d’une boîte de conserve en espace de jeu illimité pour faire rire petits et grands de conserve.