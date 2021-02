Coronavirus: «Des temps meilleurs vont certainement venir», selon Yves Van Laethem

Les taux d’infections, d’hospitalisations et de décès sont tous encore en diminution.

«Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 sont positifs dans un contexte où les magasins et les écoles sont ouverts et les coiffeurs ont pu rouvrir», a indiqué vendredi l’infectiologue Yves Van Laethem, lors d’un point presse de l’Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise. «La persévérance reste nécessaire», a-t-il toutefois nuancé.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 120 patients atteints du Covid-19 entre le 12 et le 18 février, ce qui représente une légère baisse de 4% par rapport à la période de sept jours précédente. Ce recul s’explique surtout par des hospitalisations moins nombreuses de résidents de maison de repos ou de maison de repos et de soins, qui ont chuté de 29% en une semaine. «En décembre, ces patients représentaient 18% des admissions, contre 8,5% actuellement. C’est probablement un premier signe de la vaccination», a précisé l’infectiologue.