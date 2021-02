Grave blessure pour Corentin Tolisso: l’Euro du champion du monde en danger

Hansi Flick, entraîneur du Bayern Munich, a confirmé vendredi en conférence de presse que son milieu de terrain français Corentin Tolisso a été opéré d’une « grave blessure » à la cuisse.

« J’ai parlé à Corentin Tolisso au téléphone ce vendredi matin. Il a déjà été opéré. C’est une grave blessure à la cuisse gauche, une rupture du tendon », a déclaré le technicien du club allemand. « Je suis vraiment désolé, il souffrait énormément. Il venait de montrer à quel point il était talentueux. Je suis plus que convaincu par ce joueur. ‘Coco’ avait besoin de rythme et il l’aurait eu maintenant. J’espère que tout s’est bien passé, nous allons le soutenir. »

Tolisso s’est blessé jeudi à l’entraînement et pourrait, selon les médias allemands, manquer jusqu’à six mois de compétition. Ce qui signifierait la fin de sa saison et un forfait pour l’Euro, reporté à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.