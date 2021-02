Belhocine avant le sprint final en D1A: «C’est maintenant que tout va se décider»

Après un week-end de refos forcé suite au report du match contre le FC Bruges dimanche dernier, le Sporting de Charleroi va tenter de prendre trois points importants dans la course aux Playoffs 1 ce samedi à Waasland-Beveren. « Avec le match remis de la semaine dernière, on a pu travailler certaines choses qu’on ne savait plus faire quand les matches s’enchaînaient. C’était une bonne chose, notamment pour les nouveaux. Le fait de souffler un peu nous a permis de récupérer physiquement et mentalement », expliquait Karim Belhocine.

Le T1 carolo est également conscient que dans ce championnat « très serré où tout le monde peut battre tout le monde », les points vont commencer à coûter cher alors que la fin de la phase classique approche à grands pas. « Il est clair que les points seront importants car c’est maintenant que tout va se décider. Il y a de l’enthousiasme, de l’envie. Ce sera à nous de bien faire », poursuivait le T1 carolo.