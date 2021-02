Au pays des maîtres du crime

Jean-Marie Wynants

Les polars seraient-ils de parfaits petits manuels pour criminels en herbe ? On peut se poser la question en découvrant Huit crimes parfaits de Peter Swanson. Tout commence dans une petite librairie de Boston dont Malcolm Kershaw est le propriétaire. Avec ses deux employés (une taiseuse et un bavard) et son chat Nero, il accueille les amateurs de littérature et, particulièrement, de polar. Car au fil du temps, réseaux sociaux obligent, l’homme est devenu une référence dans le milieu.