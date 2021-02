Lukaku-Ibrahimovic: deuxième round

Hormis pour les fans milanais, le résultat du quart de finale de Coupe d’Italie entre l’AC et l’Inter du 26 janvier dernier est passé au second plan, tout le monde se focalisant sur le « choc des titans ». Front contre front, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic étaient entrés en éruption, s’échangeant quelques insultes et autres propos déplaisants. « Ibra » avait ainsi fait allusion à la mère de « Big Rom », Adolphine, et de prétendus « rites vaudous ». Buteur ce soir-là, Ibrahimovic avait été exclu pour cette altercation et avait vu Lukaku égaliser avant que l’Inter ne l’emporte dans les ultimes secondes.