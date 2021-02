Euromillions: un méga jackpot de 202 millions ce vendredi

Ce vendredi 19 février, il y aura 202 millions d’euros à gagner au tirage de l’EuroMillions. Une belle cagnotte, proche du jackpot « record » des 210 millions d’euros.

Ce tirage exceptionnel va attirer de nombreux joueurs. « On espère une participation accrue et dépasser le million de bulletins validés », explique un porte-parole de la Loterie nationale à RTL. Mardi dernier, avec le jackpot de 179 millions, elle avait déjà enregistré plus de 700.000 validations.

Si le jackpot de 202 millions n’est remporté par aucun joueur ce vendredi, on atteindra mardi prochain le jackpot record de 210 millions. « Si le jackpot est à 210.000.000 ce mardi 23 février, et qu’il n’y a pas de gagnant, le cycle prendra fin le 09 mars prochain », ajoute la Loterie Nationale à nos confrères.